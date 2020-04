Situație inacceptabilă la Târgoviste. Mai multe zeci de familii din oraș acuză Compania de Apă Târgoviste Dâmbovița că i-a lăsat fără apă, în plină pandemie de coronavirus, adică atunci când una dintre măsurile esențiale de luptă împotriva coronavirusului este chiar folosirea apei, pentru spălatul mâinilor. Apa este oprită într-o zonă din Târgoviște de mai binde 12 ore, spun oamenii, iar de la Compania de Apă se transmite doar că se va rezolva problema.

Situația a fost semnalată către media de unul dintre târgoviștenii afectați de această situație, ce a transmis chiar o scrisoare electronică, prin intermediul căreia roagă pe toată lumea să îi ajute pe târgovistenii ce au fost lăsați fără apă.

Foto– Scrisoare (e-mail) Nicolae Posta

„Catre

Compania de apa Targoviste-Dambovita

Spre stiinta

Comitetul Judetean Special pentru Situatii de Urgenta

Va informam si pe aceasta cale ca, in microraionul XI, la blocurile 24 si 34 de pe strada Vasile Blendea, nu exista apa (din unele informatii, de la ora 23 / sigur, de la ora 4). Oricum, primele sesizari telefonice s-au facut la ora 6. La ora 10 am vorbit la 0800 800 168 (apel gratuit la Dispecerat) si mi s-a spus (aproape textual) „ca situatia se cunoaste, sunt cateva scari fara apa, ca, probabil, a inchis cineva vana, la acele scari si ca e o echipa in teren”. Ori, este aproape ora 12, iar oamenii, in plina pandemie (in care ni se recomanda spalarea frecventa pe maini), NU AU APĂ.

Va rugam sa urgentati remedierea acestei situatii extrem de neplacute in contextul actualei izolari a cetatenilor.

Anexez imagini cu caminele de apa din dreptul scarilor A si B, de la blocul 34 C. La prima vedere, nu se observa o folosire a acestor camine prea de curand.”

A scris târgovișteanul Nicolae Posta. Compania de Apă Târgoviste Dâmbovița are suspendat programul de lucru cu publicul,în aceasta perioadă, toate interacțiunle fiind la distanță. Pe site-ul companiei ca dealtefl pe niciun alt canal de comunicare oficial al CATD nu se face nicio referire cu privire la situația de la Târgoviste, așa cum se proceda cu alte ocazii când era vorba de avarii sau de întreruperi programate ale livrării de apă potabilă către populație.