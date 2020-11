În sfârșit, la o săptămână de la crima care a șocat România, anchetatorii au reușit să o identifice pe tânăra ucisă și incendiată într-o valiză pe câmpul din apropiere de localitatea Ghimpați, județul Giurgiu.

Femeia, Mihaela-Sabina Mircea avea 32 de ani, era divorțată, avea un copil în vârstă de opt ani și era angajată. Ea locuia în orașul Buftea din Județul Ilfov.

Surpriza este că nimeni nu a dat-o dispărută în cele șapte zile în care a lipsit de acasă și până anchetatorii au reușit să o identifice.

Cu toate cu au prelevat probe ADN, au audiat zeci de martori și au urmărit zeci de ore de înregistrări video ale camerelor de supraveghere, polițiștii și procurorii au reușit să o identifice pe victimă în baza amprentelor.

Deși trupul aflat în valiză a fost carbonizat aproape în totalitate, degetele de la o mână au rămas intacte, astfel că polițiștii criminaliști au putut să preleveze amprente și astfel au găsit-o pe tânăra de 32 de ani în baza de, date a Poliției, ea având cazier.

S-a restrâns cercul de suspecți. Ore până când crimanalul va fi prins

Astăzi, procurorii au anunțat că atunci când va fi găsit, criminalul va fi pus sub acuzare pentru omor calificat și profanare de cadavre. De asemenea, anchetatorii au explicat că cercul de suspecți s-a restrâns mult în urma identificării victimei și audierilor ce au urmat după identificare, astfel că nu mai durează foarte mult timp până ce criminalul va fi prins.

Tânăra a fost ucisă vineri noapte, 30 octombrie 2020, pe DN 6, pe marginea drumului, pe un câmp din apropiere de Ghimpați, județul Giurgiu.

Un șofer de TIR care circula pe DN 6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, a sunat la 112 și a anunțat un incendiu, despre care a crezut inițial că este de vegetație.

După ce a coborât din mașină, bărbatul a realizat că, de fapt, ardea o valiză din care ieșea un picior de om. Alte mașini au oprit lângă TIR, iar șoferii au stins flăcările cu extinctoarele.

Alex, unul dintre șoferii audiați de anchetatori în cazul oribilei crime din Ghimpați, a povestit pentru Antena 3 ce s-a întâmplat în noaptea în care o tânără a fost ucisă, băgată într-o valiză și incendiată pe câmp, pe marginea DN 6, în Giurgiu.

Mărturia unuia dintre tinerii sosiți printre primii la locul tragediei

„Eu lucrez în București, am ieșit pe la 22.00 de la muncă. Eram cu iubita mea și am văzut un foc pe câmp. Afară ploua și chiar ne miram cum a putut să ia foc pe câmp în timp ce ploua.

Am ajuns acasă și apoi a trebuit să ducem niște veri la Mihăilești, iar în drum spre Mihăilești am văzut pompierii și SMURD. Am crezut că e ceva accident.

Când eram la Mihăilești ne-au sunat niște prieteni și ne-a anunțat că a fost o persoană incendiată. Am fost toți acolo și nu ne venea să credem. De la focul acela mic pe care l-am văzut când am trecut prima dată, să ardă o persoană, un suflet.

Aseară, ne-au sunat de la Poliție și mi-au dat o foaie să zic tot ce am văzut. O mărturie. Știu și niște prietenii de-ai mei care au făcut și live. Eu nu am făcut. Am fost la o distanță de aproape zece metri de foc, mi-a fost și mie teamă să văd o persoană arsă”, a declarat Alex, unul dintre tinerii care a ajuns printre primii la locul oribilei crime.