Este ca după război, pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă din România. De la debutul acestui sezon (iarna 2019-2020) au avut loc peste 700 de accidente, unele dintre ele extrem de grave. Cum la aproape toate incidentele sunt chemați în ajutor cei de la Salvamont aceștia fac un apel, aproape disperat, către cei ce practică sporturile de iarnă, spunând că nu mai pot face față avalanșei de accidente, multe foarte grave.

Pentru salvamontiștii din întreaga țară a fost încă o zi de coșmar. Aceștia au confruntați cu un număr extraordinar de mare de evenimente, multe dintre ele soldate cu accidentări deosebit de grave. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, direct sau prin Sistemul Național de Urgenta SNAU 112, s-au primit 79 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a echipelor Salvamont. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Brasov (12 solicitări), Salvamont Predeal (10), Salvamont Alba (10), Salvamont Lupeni (8), Salvamont Sinaia (7), etc.

Pentru că în ultimele sezoane de iarnă s-au înregistrat un număr extrem de mare de evenimente, pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, iar de la debutul acestui sezon de iarna avem peste 700 de interventii, în condițiile în care doar jumătate dintre partiile de practicare a sporturilor de iarna au fost deschise, Salvamont România vă prezintă câteva masuri pe care să le întreprindeți dacă sunteți martor la un accident pe pârtiie :

Sfaturi utile de ajutor, în caz de accident

1. Nu intrați în panică.

2. Protejați victima prin marcarea locului accidentului prin amplasarea unei perechi de schiuri amplasate in X la 4-5 metri în amonte.

3. Anunțați echipa Salvamont aflată pe domeniul schiabil , sau apelați telefonic SNAU 112 sau Dispeceratul Național SALVAMONT – VODAFONE (0SALVAMONT – 0725826668).

4. Nu mișcați persoana accidentată și nu permiteți nimănui să facă acest lucru, decât dacă se află sub influența directă a unui factor de risc care îi pune viața în pericol sau îi provoacă afecțiuni medicale imediate.

5. Daca victima este inconștientă, deschideți-i căile aeriene ( aceasta se realizează prin subluxația mandibulei-ridicarea acesteia de la nivelul unghiului sau posterior- de lângă ureche ; !!! nu „ basculați” spre spate capul victimei !!! ) și verificați timp de 10 secunde daca respira; daca nu respira , efectuați resuscitare cardio-pulmonară (masaj cardiac extern in ritm de aprox. 100/ minut, iar daca sunteți instruit in acest sens, masaj cardiac extern combinat cu respirație artificiala („gura la gura „ sau prin intermediul diverselor dispozitive gen „batista salvatorului’) cu un raport compresii toracice : ventilații de 30:2. Urmați indicațiile primite din dispeceratul medical !

6. Discutați cu victima și observați daca este coerentă în exprimare. Observați dacă prezintă hemoragii puternice, care reușesc să treacă prin echipament. Evitați sa intrați in contact direct cu sângele pacientului !

7. Nu încercați să aduceți în poziție anatomică membrele sau corpul victimei indiferent de poziția acestuia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale.

8. Protejați termic persoana accidentată ( acoperire cu sac de dormit, folie „Sirius” ), discutați permanent cu ea, urmăriți o eventuală schimbare a stării de conștiență , a respirației, a culorii tegumentelor si buzelor și așteptați până sosesc echipele Salvamont.

Sunt sfaturile pe care le dau cei de la Dispeceratul Național Salvamont.