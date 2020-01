Încep competițiile de tenis din circuitul WTA, din 2020. Încă din 4 ianuarie competițiile importante , cu bani și puncte, se reiau în circuitul feminin, unde sunt angrenate și multe jucătoare din România. Între acestea se află și Sorana Cîrstea, jucătoarea din Târgoviște fiind a doua cel mai bine plasată româncă, în clasament, după Simona Halep (nr. 4 WTA).

Primul turneu important din circuitul WTA, din 2020, este cel de la Shenzen, din China. Turneul, ce va avea loc pe suprafață hard, este dotat cu premii în valoare totală de 651.750 de dolari americani (în proba de simplu).

În China va juca și târgovișteanca Sorana Cîrstea (nr.74 WTA) ce a reușit să prindă o poziție pe tabloul principal al competiției (24 de locuri). În calificările turneului mai participă alte două românce Monica Niculescu și Irina Begu, ce nu au prins însă o poziție direct pe tabloul principal, unde au pătruns doar jucătoare clasate până la locul 85 WTA (Sara Torribes Tormo).

Sorana a jucat și în finalul anului 2019, până în data de 20 decembrie, moment în care s-a retras în sferturile de finală ale turneului ITF de la Limoges, Franța, la momentul respectiv acuzând o stare avansată de oboseală.

Pe tabloul principal al competiției de simplu, de la Shenzen, vor fi 32 de jucătoare ( 4 venite din calificări și încă 4 WC,oferite de organizatori). Competiția se va desfășura în perioada 4-11 ianuarie 2020.

Alte jucătoare din România vor debuta în circuitul mondial în acest început de an .Ana Bogdan, 98 WTA, a ales sa evolueze in primul turneu al anului la Aucklan in Noua Zeelanda.

Simona Halep a plecat chiar pe 1 ianuarie in Australia, iar acolo va incepe sezonul la Adelaide, pe 13 ianuarie, un turneu in premiera in circuitul WTA, in orasul natal al lui Darren Cahill, antrenor său.