Antrenorul Chindiei Târgoviște, Viorel Moldovan, a fost mai mult decât dezamăgit la finalul partidei pierdute în minutul 93, cu FC Voluntari. ”Meritam să câștigam” a spus Moldovan.

Chindia a ratat șansa de a obține puncte supimentare în lupta pentru supraviețuirea în liga I de fotbal, în urma înfrângerii, suferite în ultimul minut de joc, în fața celor de la Voluntari. Târgoviștenii rămân cu 24 de puncte, iar lupta pentru evitarea retrogradării se anunță extrem de complicată.

Foto-Viorel Moldovan (arhivă)

Sursa foto-AFC Chindia Târgoviște

„Problema este că astăzi am pierdut un punct destul de important, chiar dacă eu consider că meritam victoria. Am jucat, am propus fotbal. Adversarul a trecut de două ori centrul terenul și ne-a dat două goluri. Din păcate, pe finalul jocului, așa cum s-a întâmplat și la meciul cu Botoșani nu am reușit să gestionăm cum ne-am propus.

E mare păcat. E frustrant când pierzi așa un joc. Când nu poți câștiga un meci, faci tot posibilul să nu-l pierzi. Trebuia să fim mai concentrați pe acest final de meci și să obținem un punct meritat, zic eu.

Până la meciul cu FCSB, important e să ridic moralul jucătorilor. Trebuie să ne regrupăm și să vedem ce vom reuși în acel joc. Play-out-ul o să fie complicat, interesant, nu o să fie ușor„, a spus, antrenorul Chindie, Viorel Moldovan, la finalul partidei.

Chindia mai are un singur meci de disputat în sezonul regulat, cu FCSB în deplasare.