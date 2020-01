Conferință de presă, după o lungă pauză, la PSD Dâmbovița. După un Biroul Permanent de urgență a fost organizată (8 ianuarie ora 19.30) o conferință de presă, al cărei principal subiect a fost anunțarea noii date a alegerilor pentru structura de conducere, din organizația PSD Dâmbovița. Președinta organizației, eurodeputatul Rovana Plumb, a anunțat că aceasta va avea loc în data de 19 ianuarie, la ora 11.00. Nu a fost singura precizare importantă făcută de Rovana Plumb. Acesta a lansat, pentru prima și ultima oară, după cum a precizat, un atac la senatorul Adrian Țuțuianu.

Foto– Conferință de presă PSD Dâmbovița (8 ianuarie 2020)

BPJ-ul PSD Dâmbovița a avut loc după ce data conferinței județe de alegeri a fost schimbată în mai multe rânduri, iar ultima dată avansată, 18 ianuarie, fusese din nou anulată, conform unor declarații ale unor lideri ai PSD DB.

„Alegerile interne din PSD Dâmbovița vor avea loc în data de 19 ianuarie, ora 11.00” a declarat Rovana Plumb, președintele actual al PSD Dâmbovița.

„Voi candida pentru funcția de președinte al PSD Dâmbovița, la alegerile din 19 ianuarie”, a mai spus Rovana Plumb

„O voi susține pentru funcția de președinte al PSD DB, pe doamna Rovana Plumb„, a declarat și Alexandru Oprea, președintele CJ Dâmbovița.

Între cei care au anunțat că vor candida, la proximele alegeri din PSD DB, pentru aceleași funcții pe care le dețin acum, se mai regăsesc Cristian Stan sau Carmen Holban.

Declarații conferință de presă

Un moment tensionat l-a reprezentat amintirea, de către un reprezentant al presei, unui moment violent petrecut în urmă cu două zile, între deputatul Corneliu Ștefan și Alexandru Oprea, chiar în sediul PSD Dâmbovița. Deputatul anunțând, conform presei, că a fost agresat verbal și fizic de către Alexandru Oprea, lucru ce nu a fost negat de Rovana Plumb, ce s-a amintit că ar fi fost martor la incident. Aceasta nu a dorit însă să comenteze incidentul, menționând doar că „astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla”.

În schimb, a ținut neapărat să facă o altă precizare, amintind că este pentru prima și ultima oară când va vorbi despre…Adrian Țuțuianu.

„Acest personaj care a devenit din ce în ce mai toxic. Am evitat să răspund atacurilor sale, pentru că mi-a fost coleg și pentru că am sperat să-și continue drumul liniștit, fără a își ataca foștii colegi. Se pare că este incapabil să treacă peste faptul că nu mai este în PSD. (…) Singurul scop pe care îl are este acela de a distruge organizația PSD DB. Fiecare declarație a sa este despre PSD, despre mine, constat că am devenit o obsesie a sa. Atunci când nu vorbește despre mine sau PSD DB, vorbește despre familia mea. Pe această cale țin să îl anunț că problema lui se tratează.”

A mai spus Rovana Plumb. Aceasta este, deocamdată, singural candidat pentru fucnția de președinte al PSD Dâmbovița, dar este foarte probabil să mai fi anunțate în curând și alte candidaturi. Între cei care ar putea să se înscrie în cursă fiind parlamentarii de Dâmbovița Corneliu Ștefan sau Titus Corlățean, conform unor surse din interiorul PSD Dâmbovița.