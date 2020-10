În cel mult două săptămâni, România ar putea ajunge la peste 5.000 de cazuri de coronavirus pe zi. Este avertismentul dur venit din partea profesorului Alexandru Rafila, reprezentantului României la Organizaţia Mondială a Sănătății. Asta pentru că ne confruntăm cu o transmitere comunitară extinsă. Medicii atrag atenția că dacă ritmul actual de creștere a numărului de îmbolnăviri cu covid se va menține, în curând, în spitale nu vor mai fi locuri la Terapie Intensivă.

Pe 5 octombrie, România a înregistrat 1.591 de cazuri. Cinci zile mai târziu, în țara noastră au fost confirmate peste 3.500 de cazuri în 24 de ore, cel mai negru bilanț de la debutul pandemiei de coronavirus. Dacă nu se vor lua măsuri urgent, specialiștii susțin că vom ajunge în maximum două săptămâni chiar și la 5.000 de cazuri pe zi.

„Nu este exclus. Eu am remarcat o accelerare a numarului de crestere. Daca la inceput erau cresteri moderate sau asistam la o perioade de stabilizare de una, doua saptamani, acum nu mai observam asa ceva. Vedem o crestere sustinuta a numarului de cazuri. Am ajuns la 3500. In afara de aceste cazuri, sunt multe persoane care s-au infectat deja. Sunt in faza de incubatie a bolii si pe masura ce vor veni testele vor asista la o crestere a numarului de infectii”, a declarat Alexandru Rafila, la Realitatea PLUS.

Iar medicii atenționează că din moment ce ne vom confrunta cu o explozie de cazuri, se vor ocupa, în scurt timp, toate cele 1.100 de paturi de la Terapie Intensivă, capacitatea maximă a sistemului sanitar.

„Daca din total cazuri calculam 5% pentru ca 5% sunt cazuri grave care ajung in ATI, atunci eu spun ca a ajunge la peste o mie de paturi de ATI, ar insemna doua, trei saptamani”, spune Carmen Dorobat, medic infectionist.

În prezent, pe secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 628 de pacienți.

