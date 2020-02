Sorana Cîrstea a câștigat deja o primă bătălie la turneul de la Doha, din Qatar. De această dată nu este vorba de o victorie obținută pe terenul de tenis, ci de una repurtată în spațiul virtual. Aflată la tragerea la sorți a tabloului principal, pentru turneul de la Doha, Sorana Cirstea a postat o fotografie de la eveniment, pe propria pagină de facebook. Imaginea strâns rapid mii de aprecieri, nu numai de la fanii din România.

Sursa foto- Sorana Cîrstea, facebook

Sorana Cirstea a prins un loc pe tabloul principal în puternicul turneu de la Doha, ce va avea loc în perioada 23-29 februarie 2020. Fotografia Soranei ce este însoțită doar de precizarea: \”\”Glad to be back in Doha for one of the best tournaments.\”\”, a strâns în doar câteva minute mii de aprecieri, după ce jucătoarea de tenis din Târgoviște a postat-o pe pagina sa personală de facebook .

Sorana Cirstea a prins tabloul principal (64 de jucătoare) și nu mai este nevoită sa joace calificări, pentru a accede pe tabloul principal, așa cum s-a întâmplat în turneul de la Dubai, unde a părăsit competiția după turul I. Finala turneului de la Dubai se va disputa între Simona Halep și kazaha Elena Rybakina. Adversara Simonei, din finala de la Dubai, o va înfrunta pe… Sorana Cirstea, în turul I al turneului de la Doha, după cum s-a decis al tragerea la sorți a tabloului pentru turneul din Qatar. La Doha, pe tabloul principal se mai află, din România, doar Simona Halep, ce va avea însă un prim tur liber.