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Consultări decisive la Cotroceni: Nicușor Dan îi primește pe liderii partidelor luni, la ora 9.00

Consultări Cotroceni/ Arhivă foto Inquam Photos

Consultări Cotroceni/ Arhivă foto Inquam Photos

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat12 iul. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan îi aduce din nou la masa discuțiilor pe liderii partidelor, mâine, la ora 9.00, într-o rundă de consultări care poate decide viitorul Guvern. Negocierile vor fi destul de rapide și asta pentru că Nicușor Dan va trebui să plece la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, consultările convocate de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor politice vor începe luni, la ora 9:00, la Palatul Cotroceni. La discuții sunt așteptați reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților naționale.

Întâlnirile au loc într-o zi cu un program încărcat pentru șeful statului, care va pleca ulterior la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina.

Consultările sunt considerate decisive pentru conturarea unei noi formule de guvernare. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Nicușor Dan ar urma să propună un „guvern de armistițiu”, iar pentru funcția de prim-ministru este vehiculat numele actualului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Rămâne de văzut dacă, în urma discuțiilor de la Cotroceni, liderii politici vor ajunge la un acord privind viitorul Executiv, după mai bine de două luni de negocieri.

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