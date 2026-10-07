Incendiu de vegetație uscată în Ludești. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

Incendiu în Ludești, Dâmbovița: 3 hectare de vegetație uscată au ars în Scheiu de Jos
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți, 6 octombrie, în comuna Ludești, satul Scheiu de Jos, județul Dâmbovița. Pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit cu două autospeciale pentru localizarea și stingerea focarelor.
Alerta a fost dată în jurul orei 12:51, când pompierii dâmbovițeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care se manifesta pe o suprafață de aproximativ trei hectare de vegetație uscată.
Pompierii din Găești au intervenit cu două autospeciale
La locul incendiului din Scheiu de Jos, comuna Ludești, au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Găești.
Echipajele au acționat pentru localizarea incendiului și lichidarea focarelor, astfel încât flăcările să nu se extindă către alte suprafețe.
Suprafața afectată de incendiu a fost estimată la aproximativ trei hectare de vegetație uscată.
Incendii de vegetație în mai multe zone din Dâmbovița
Incendiul din Ludești nu a fost singurul eveniment de acest tip înregistrat în județ în cursul zilei de 6 octombrie. Un alt incendiu de vegetație uscată a fost semnalat în comuna I.L. Caragiale, unde flăcările au afectat aproximativ două hectare.
Din cauza degajărilor de fum produse de incendiul din I.L. Caragiale, autoritățile au transmis populației un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.
În total, cele două incendii au afectat aproximativ cinci hectare de vegetație uscată în județul Dâmbovița.
Pompierii recomandă atenție în cazul vegetației uscate
În această perioadă, vegetația uscată poate favoriza propagarea rapidă a focului, mai ales în condiții de vânt. Incendiile de acest tip se pot extinde către gospodării, culturi agricole sau alte suprafețe din apropiere.
Autoritățile recomandă populației să evite incendierea vegetației uscate și să apeleze imediat numărul 112 atunci când observă un incendiu.
Intervenția pompierilor din Ludești a avut ca obiectiv principal limitarea extinderii focului și lichidarea focarelor de pe suprafața afectată.