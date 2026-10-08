Poluare masivă la Bălteni, în Dâmbovița: 3 amenzi și sesizare penală la Parchetul Răcari

Poluarea masivă de la Bălteni, Dâmbovița, a dus la 3 amenzi aplicate de Garda de Mediu și la o sesizare penală către Parchetul Răcari.
Poluarea masivă produsă în urmă cu câteva zile la Bălteni, comuna Conțești, județul Dâmbovița, a determinat autoritățile de mediu să ia măsuri. Garda de Mediu Dâmbovița a aplicat trei sancțiuni contravenționale și a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, în urma controlului efectuat după incendiul de deșeuri.
Incendiul a izbucnit pe 4 octombrie 2026, în satul Gămănești, comuna Conțești, iar în timpul acestuia au ars mai multe tipuri de deșeuri, printre care deșeuri municipale amestecate, deșeuri provenite din vehicule scoase din uz, anvelope uzate și vegetație uscată.
Trei amenzi după controlul Gărzii de Mediu
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița au efectuat un control în perioada 4-5 octombrie 2026, în urma incendiului și a poluării generate de fumul degajat.
În urma verificărilor, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea prevederilor legislației privind protecția mediului, regimul deșeurilor și calitatea aerului înconjurător.
De asemenea, autoritățile au stabilit patru măsuri obligatorii, cu termene de realizare, pentru remedierea deficiențelor constatate în timpul controlului.
Sesizare penală la Parchetul Răcari
Cazul ar putea avea însă și o componentă penală. Garda de Mediu Dâmbovița a anunțat că va înainta o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, existând suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni legate de incendierea deșeurilor.
Comisarii au documentat situația de la fața locului și au realizat fotografii ale deșeurilor rezultate în urma arderilor.
Incendiul de la Bălteni a generat un nor dens de fum
Incendiul din zona Bălteni a provocat degajări importante de fum. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, flăcările au cuprins deșeuri menajere, materiale plastice și vegetație uscată, iar populația din zonă a fost avertizată prin sistemul RO-ALERT.
Inițial, incendiul afecta aproximativ 1.000 de metri pătrați, însă la finalul intervenției pompierii au indicat că au ars deșeuri și vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ două hectare.
Situația de la Bălteni readuce în atenție problema arderilor ilegale de deșeuri și a poluării aerului în județul Dâmbovița. În acest caz, autoritățile de mediu au trecut de la constatarea situației din teren la aplicarea de sancțiuni și sesizarea organelor de cercetare penală.
Garda de Mediu Dâmbovița continuă verificările și monitorizarea măsurilor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate.