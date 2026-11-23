Publicat 23 nov. 2026, 09:45 Sursă realitatea.net

Anchetă explozivă marca Realitatea PLUS! Legăturile lui Sebastian Ghiță cu regimul lui Vladimir Putin ies la iveală. Jurnalistul de investigații din Republica Moldova, Valeriu Pașa a dezvăluit într-un interviu exclusiv realizat de Ana Maria Păcuraru, corespondent la Casa Albă, cum fugarul milionar este în strânsă legătură cu serviciile secrete rusești și cum răspunde ordinelor venite de la Moscova.

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