Accident mortal pe DN 71, în Răcari! Un bărbat de 36 de ani a fost lovit de o mașină

Accident mortal în Răcari, pe DN 71. Un bărbat de 36 de ani a fost lovit de o mașină condusă de o femeie de 58 de ani.
Tragedie în orașul Răcari, județul Dâmbovița! Un bărbat în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs luni seară, 2 noiembrie, pe DN 71. Victima a fost acroșată de un autoturism condus de o femeie de 58 de ani, din comuna Conțești. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, pietonul nu a mai putut fi salvat.
Accident mortal în Răcari. Cum s-a produs tragedia
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, accidentul s-a produs în jurul orei 21:00.
Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Răcari au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier pe DN 71, în interiorul orașului.
Din primele cercetări a reieșit că o femeie de 58 de ani, din comuna Conțești, aflată la volanul unui autoturism, ar fi acroșat și accidentat un bărbat de 36 de ani, din Răcari, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.
Impactul a fost extrem de puternic, iar pietonul a suferit leziuni incompatibile cu supraviețuirea.
Pietonul a murit în ciuda intervenției medicilor
La locul accidentului au intervenit echipajele de salvare, care au încercat să îi acorde victimei îngrijirile medicale necesare.
Din păcate, în ciuda eforturilor personalului medical, bărbatul în vârstă de 36 de ani a decedat.
Moartea acestuia a transformat seara de luni într-una tragică pentru comunitatea din Răcari.
Șoferița a fost testată pentru consumul de alcool
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost împrejurările în care pietonul a ajuns pe partea carosabilă.
În funcție de rezultatele anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Polițiștii continuă cercetările după accidentul mortal de pe DN 71
Oamenii legii desfășoară în continuare verificări pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii tragediei.
Accidentul readuce în atenție riscurile majore de pe drumurile naționale și importanța respectării regulilor de circulație atât de către conducătorii auto, cât și de către pietoni.