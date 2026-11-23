Astăzi, 23 noiembrie, temperaturile coboară sub normalul perioadei în vest, nord și centrul țării. Precipitații mixte și vânt puternic afectează majoritatea regiunilor.
Maximele termice variază de la 0 grade în Bucovina și depresiuni până la 16 grade în sudul Munteniei și Dobrogea. Vântul se intensifică, generând viscol puternic pe crestele muntoase.
În Moldova sudică și nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit, iar precipitațiile sunt sub formă de ploaie în zonele joase și ninsoare la munte. Pe crestele Carpaților de Curbură se așteaptă viscol puternic, cu rafale de 120 km/h. Temperaturile maxime ating 9 grade, dar senzația termică este mai scăzută din cauza vântului.
În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, la amiaza zilei se vor înregistra cel mult 4 grade. Precipitațiile cad sub toate formele, predominând ninsorile în nordul regiunii și la munte. Vântul prezintă intensificări punctuale.
În nordul Transilvaniei și Maramureș, precipitațiile sunt mixte: ploaie, lapoviță și ninsoare. Temperaturile coboară sub normalul perioadei, atingând doar 6 grade în zona Satu Mare. Vântul bate puternic, mai ales în Transilvania.
În vestul țării, soarele se arată trecător, dar temperaturile maxime se opresc la 7 grade. În zonele joase vor fi ploi, iar la deal și la munte cad lapoviță și ninsoare. La altitudini mari se depune strat de zăpadă, iar vântul provoacă viscol puternic.
În Transilvania, atmosfera este închisă, cu temperaturi maxime de 7 grade. În estul provinciei și la munte predomină ninsorile, în timp ce în restul regiunii cad ploi sau lapoviță. Pe crestele Carpaților Meridionali se așteaptă viscol, cu rafale de 120 km/h.
Sudul țării și București
În Oltenia, scurtele momente însorite sunt urmate de o zi neplăcută, cu temperaturi în scădere și vânt puternic. Precipitațiile includ ploi pe câmpie, lapoviță în zonele deluroase și ninsori la munte. La altitudini mari, vizibilitatea scade sub 50 de metri din cauza viscolului.
În sudul țării, vremea este mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de până la 16 grade în Lunca Dunării. Vântul bate tare, cu viteze de 70 km/h în zonele joase. Vor fi ploi, iar la munte ninge și se depune strat de zăpadă.
În București, cerul rămâne acoperit, iar precipitațiile cad sub formă de ploaie. Vântul atinge viteze de 45 km/h. Temperatura maximă este de 13-14 grade, iar peste noapte coboară până la 2 grade.
În zona montană, vremea este mai rece decât normalul perioadei. Ninsorile sunt abundente, iar în Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură se pot depune 10 centimetri de zăpadă. Vântul are intensificări puternice, generând viscol cu rafale de peste 120 km/h pe creste.