Sarmale, mici, pastramă și mămăliguță caldă la Târgoviște! Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil îi așteaptă pe pofticioși

Sarmale, pastramă, bulz, mititei și mămăliguță caldă la Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil din Târgoviște, între 5 și 8 noiembrie.
Mirosul preparatelor la grătar și aromele bucatelor tradiționale îi întâmpină pe vizitatorii Târgului de Sfinții Mihail și Gavriil, organizat pe platoul Sălii Polivalente din Târgoviște. Sărmăluțele, mămăliga caldă, pastrama, bulzul și mititeii sunt doar câteva dintre preparatele care îi așteaptă pe cei care vor să se bucure de gusturile autentice românești.
Târgoviștenii și nu numai sunt invitați să treacă pragul Târgului de Sfinții Mihail și Gavriil, unde producători și comercianți din diferite zone ale țării au pregătit o ofertă bogată de produse tradiționale și bunătăți de sezon.
Grătarele sunt încinse, ceaunele pregătite, iar vizitatorii pot descoperi o adevărată sărbătoare a gusturilor românești. La terasa amenajată în cadrul evenimentului sunt pregătite sărmăluțe, bulz, pastramă, frigărui și mititei, servite alături de mămăliguță caldă.
Ce bunătăți găsesc vizitatorii la Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil
Oferta gastronomică este una generoasă. Cei care ajung pe platoul Sălii Polivalente pot alege dintre numeroase preparate tradiționale, pregătite pentru toate gusturile.
Printre produsele care atrag atenția se numără:
Sărmăluțe cu mămăliguță;
Pastramă și preparate din carne la grătar;
Mititei, cârnăciori și frigărui;
Bulz și preparate la ceaun;
Brânzeturi, caș și cașcaval afumat;
Șorici și cârnați proaspeți;
Must proaspăt și alte produse de sezon.
La capitolul deserturi, vizitatorii pot găsi dulciuri de casă, produse orientale, gogoși muntenești și kürtős kalács.
Producători din toată țara vin la Târgoviște cu produse tradiționale
Evenimentul nu este dedicat doar iubitorilor de preparate culinare. Producătorii și comercianții au adus și o gamă variată de produse pentru cei care doresc să își aprovizioneze cămara sau să cumpere cadouri.
La standuri pot fi găsite brânzeturi, produse apicole, preparate din carne, dulciuri artizanale și obiecte de artizanat. De asemenea, sunt expuse articole din piele și blană.
Un punct de atracție îl reprezintă și terasa tradițională, unde vizitatorii pot lua masa alături de familie sau prieteni, într-o atmosferă specifică târgurilor de toamnă.
Când și unde are loc Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil din Târgoviște
Târgul este organizat în perioada 5–8 noiembrie 2026, pe platoul Sălii Polivalente din Târgoviște.
Timp de patru zile, publicul este invitat să descopere preparatele tradiționale, produsele aduse de expozanți și atmosfera unui eveniment dedicat gusturilor și obiceiurilor românești.
Fie că vor să savureze o porție de sărmăluțe cu mămăliguță, să cumpere produse autentice sau pur și simplu să petreacă timp în aer liber, vizitatorii au la dispoziție o ofertă variată.
Organizatorii îi așteaptă pe târgovișteni, dar și pe locuitorii din împrejurimi, să se bucure de bunătățile pregătite de producători la Târgul de Sfinții Mihail și Gavriil.