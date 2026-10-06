Trafic deviat în Cândești-Deal. Lucrări pe DJ 702L, în zona Pod Agripina

Trafic deviat în Cândești-Deal, marți, 6 octombrie. Sunt programate lucrări pe DJ 702L, în zona Pod Agripina. Șoferii sunt atenționați să circule cu atenție.
Șoferii care tranzitează zona Cândești-Deal, din județul Dâmbovița, trebuie să fie atenți la modificările din trafic. Marți, 6 octombrie, sunt programate lucrări pe DJ 702L, în zona Pod Agripina, iar circulația va fi deviată pe perioada intervențiilor.
Lucrările fac parte din programul de intervenții derulat pe drumurile județene din Dâmbovița în această perioadă. Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat că, în intervalul 5–11 octombrie 2026, sunt programate mai multe lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere.
Trafic deviat în zona Cândești-Deal
Intervențiile de pe DJ 702L, în Cândești-Deal, impun modificări temporare ale circulației rutiere. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și semnalizarea amplasate în zona lucrărilor și să circule cu atenție.
Zona se află în apropierea unui sector de drum unde au fost programate lucrări la infrastructura rutieră. Refacerea podului de pe DJ 702L, în satul Cândești-Deal, punctul „Popa Corvin”, este inclusă de mai multe luni în programele de intervenții ale administrației județene.
Lucrări pe DJ 702L, în zona Pod Agripina
Lucrările urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație și intervenția asupra infrastructurii afectate. În timpul desfășurării acestora, traficul poate fi îngreunat, motiv pentru care participanții la trafic trebuie să țină cont de semnalizarea rutieră temporară.
Consiliul Județean Dâmbovița are programate, în această săptămână, mai multe lucrări pe drumurile județene, de la întreținerea asfaltului și realizarea marcajelor rutiere până la intervenții la poduri, șanțuri și podețe.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție
Conducătorii auto care au drum prin Cândești-Deal sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor și să respecte indicațiile agenților de circulație și ale indicatoarelor temporare.
Restricțiile și devierile de trafic sunt instituite pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, atât pentru muncitori, cât și pentru participanții la trafic.
Șoferii care tranzitează județul Dâmbovița sunt sfătuiți să țină cont de lucrările aflate în desfășurare și să își adapteze traseul și timpul de deplasare în funcție de condițiile din trafic.