Foto-Mall Târgoviște, ianuarie 2020 (sursa foto-facebook, via targovisteainimagini.ro)

Noul hipermarket va fi finalizat în curând. Acesta este amplasat în incinta mall-ului de la Târgoviște (ce deasemnea va fi finalizat în acest an). Nu mai puțin de 200 de locuri de muncă sunt create de noul angajator. Anunțul privind scoaterea la concurs și a detaliilor privitoare de angajare a fost făcut de edilul șef al Târgoviștei, chiar pe pagina sa dintr-o rețea de socializare.

Avand in vedere numeroasele intrebari primite privind posibilitatile de angajare in cadrul “Dambovita Mall”, precizez ca un prim angajator, si-a facut cunoscuta intentia de a organiza o campanie de recrutare la nivel local, fiind vizate 200 de posturi.

Candidații se pot încrie apelând numărul 0800.0800.04, apel gratuit în toate rețelele de telefonie.

Interviurile vor avea loc în perioada 11-15 februarie, la Hotel Nova (str. Arsenalului, nr. 14), în intervalul orar 09.00 – 17.00.

Posturi disponibile: măcelar, lucrător tehnic, lucrător recepie marfă, operator supraveghere, asistent vânzări, ambalator, lucrător comercial/universal, casier comercial, operator recepție clienți, bucătar (minim un an experiență), pizzer (minim un an experiență), shaomar (minim un an experiență), brutar (minim un an experiență), cofetar (minim un an experiență), patiser (minim un an experiență), preparator pește (minim un an experiență).

Dupa cum rezulta din fotografiile atasate, lucrarile la amenajarea hipermarketului amintit sunt in plina desfasurare.

A precizat, pe facebook, Daniel Stan. Este primul anunț de acest fel privitor la angajări în cadrul noii zone de market din Târgoviște, ce va cuprinde un mall (cu zeci de magazine) și un hipermarket (vezi foto articol -lucrări de construcție,stadiul actual)