La Răcari, în Dâmbovița, este cel mai mare focar de coronavirus din județ. Analizele efectuate pentru încă 19 persoane, din centrul de Asistență Medico-Socială, din localitate au sosit în noaptea de 18 spre 19 aprilie. Nu mai puțin de 7 cazuri noi au fost confirmate,inclusiv pentru o persoană ce lucreaza la biserica din localitate.

Anunțul a fost facut de primarul orasului Răcari, Marius Caravețeanu, pe pagina sa de facebook, în dimineață zilei de 19 aprilie.

„Hristos a înviat!

Info: in urma testării efectuate de DSP Dambovita, pe un eșantion de 29 persoane aflate in izolare la domiciliu, au rezolvat 7 teste pozitive! Șase sunt din rândul colegilor din CRPV Ghergani: 4 din Ghimpati, 1 Ghergani, 1 Butimanu! Un rezultat pozitiv este din afara centrului, din Colacu! Cinci rezultate sunt neconcludente, se vor repeta in cursul zilei de azi! 17 rezultate sunt negative!!! Persoanele “pozitive” nu prezintă simptome!

Ancheta epidemiologică este in curs! As putea spune ca pacientul “0” nu poate fi catalogat “vector” ci un semnal de alarma! Având in vedere absenta simptomelor, nu aveam alte informații ca virusul s-a instalat in localitatea noastră! Vector ar putea fi o persoana intratata in contact cu o persoana venită din zona rosie și care nu a respectat izolarea!”

A scris edilul șef al localității.

Situație actuală Răcari

Rezultatul pozitiv, din afara centrului, este pentru fiul familiei ce a fost diagnosticată prima data, în Răcari, cu coronavirus. Tatăl lucrând în Bucuresti, iar mama fiind infirmieră în cadrul centrului de Asistență Medico-Socială, unde sunt cei mai mulți infectați cu coronavirus. Băiatul acestora este dascăl la Biserica din Colacu , o amplă ancheta epidemiologică urmând a fi demarată în acest sens, deoarece tânărul se pare că a facut parte dintre cei ce au împarțit salcie, de Florii, conform obiceiului ortodox, la oamenii din localitate, existând posibilitatea ca să fi transmis virusul mai departe.

La Răcari,în momentul de față sunt 51 de cazuri confirmate de coronavirus. 48 în centrul medico-social (căminul de bătrâni), 32 de pacienți si 16 angajați. Alte 3 cazuri sunt în comunitate si nu au legătură cu Centrul.

10 dintre persoanele infectate cu coronavirus din Răcari sunt la Spitalul din Pucioasa (spital suport pentru SJUT) iar restul sunt la Spitalul Judțean de Urgență din Târgoviște, spital desemnat unitatea principală de luptă cu coronavirusul din județul Dâmbovița