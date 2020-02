Moţiunea de cenzură „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti”, iniţiată de PSD şi susţinută de UDMR, a fost dezbătută în Parlament miercuri și a primit voturile necesare să treacă

261 de parlamentari au votat ”pentru” moțiunea de cenzură.

Înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configurația parlamentară arata astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România și PMP au 27, respectiv 19 parlamentari. Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităților naționale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenților.