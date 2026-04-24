Criză la pompe: stații fără motorină după ieftiniri record, apoi scumpiri bruște de până la 50 de bani pe litru
Carburanți
Piața carburanților a trecut printr-o zi tensionată, după ce aproximativ 100 de stații din întreaga țară au rămas fără motorină, în urma unor ieftiniri record care au dus la o creștere bruscă a cererii.
Situația a apărut după ce unul dintre cei mai mari operatori de pe piață a redus semnificativ prețurile, însă aprovizionarea nu a reușit să țină pasul. În multe stații, șoferii au găsit mesajul „Momentan indisponibil” afișat pe pompe, iar unii au venit chiar cu bidoane pentru a-și face rezerve, de teama unei penurii.
În lipsa motorinei standard, mulți au fost nevoiți să alimenteze cu variante premium, mai scumpe. Între timp, majoritatea stațiilor au fost realimentate, însă vestea proastă a venit imediat: carburanții s-au scumpit din nou.
Benzina a înregistrat o creștere de până la 45 de bani pe litru, ajungând la aproximativ 8,72 lei/litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu circa 47 de bani, depășind din nou pragul de 9 lei/litru.
Specialiștii explică evoluția prin creșterea rapidă a prețului petrolului pe piețele internaționale. „Suntem cu peste 15% peste minimele de săptămâna trecută, ceea ce justifică o astfel de apreciere”, a explicat analistul Claudiu Cazacu.
Experții avertizează că, în cazul în care tensiunile din zona Strâmtoarea Ormuz continuă și afectează transportul de petrol, prețurile carburanților ar putea crește și mai mult în perioada următoare.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News