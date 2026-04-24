Donald Trump avertizează Iranul: „Timpul nu este de partea lor”. Pentagonul anunță extinderea blocadei
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că presiunea asupra Iranului crește, iar blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene „se extinde și devine globală”.
La rândul său, Donald Trump a respins ideea că ar fi sub presiunea timpului și a întors afirmația împotriva Iranului.
„Nu eu sunt sub presiune. Ei sunt. Timpul nu este de partea lor”, a declarat liderul de la Casa Albă, adăugând că evoluțiile recente demonstrează eficiența măsurilor luate de Washington.
Declarațiile vin într-un context tensionat, în care Statele Unite intensifică măsurile militare și economice împotriva Iranului, în paralel cu negocieri incerte privind o posibilă detensionare a situației.
