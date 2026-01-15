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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu, îl acuză pe Bolojan de banditism politic după ce a triplat impozitele românilor VIDEO
Ion Cristoiu, îl acuză pe Bolojan de banditism politic după ce a triplat impozitele românilor VIDEO
Analistul politic Ion Cristoiu a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de ceea ce numește „banditism politic” în contextul triplării impozitelor.
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