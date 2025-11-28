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Se schimbă foaia pentru magistrați. Guvernul a decis: vârsta de pensionare crește, iar pensiile nu mai pot fi mai mari decât salariul

Se schimbă foaia pentru magistrați. Guvernul a decis: vârsta de pensionare crește, iar pensiile nu mai pot fi mai mari decât salariul

Se schimbă foaia pentru magistrați. Guvernul a decis: vârsta de pensionare crește, iar pensiile nu mai pot fi mai mari decât salariul

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 28 nov. 2025, 18:27

Guvernul a adoptat oficial noile reguli pentru pensiile de serviciu din justiție.

Guvernul a adoptat oficial noile reguli pentru pensiile de serviciu din justiție, o măsură așteptată de mult timp, care schimbă radical modul în care judecătorii și procurorii ies la pensie. Executivul vrea să se asigure că legea trece rapid, așa că își va angaja răspunderea în fața Parlamentului marți, 2 decembrie, imediat după Ziua Națională.

Principala modificare este creșterea vârstei de pensionare. Dacă până acum magistrații se puteau retrage din activitate foarte devreme, noua lege impune o vârstă minimă de 49 de ani până la finalul lui 2026. Treptat, acest prag va crește în fiecare an, ținta finală fiind ca magistrații să iasă la pensie la 65 de ani, exact ca restul românilor din sistemul public. De asemenea, pentru a beneficia de pensie de serviciu, va fi nevoie de o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani.

Se schimbă și formula de calcul a banilor. Pensia va reprezenta 55% din media veniturilor brute din ultimele 60 de luni de activitate, nu din ultima lună, cum se practica uneori. Mai mult, s-a pus un plafon clar: pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de muncă. Premierul Ilie Bolojan merge înainte cu acest proiect, deși Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ, iar o variantă anterioară a legii a fost respinsă de Curtea Constituțională.

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