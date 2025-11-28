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Politica· 2 min citire
Se schimbă foaia pentru magistrați. Guvernul a decis: vârsta de pensionare crește, iar pensiile nu mai pot fi mai mari decât salariul
Se schimbă foaia pentru magistrați. Guvernul a decis: vârsta de pensionare crește, iar pensiile nu mai pot fi mai mari decât salariul
Guvernul a adoptat oficial noile reguli pentru pensiile de serviciu din justiție.
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