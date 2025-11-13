Advertising
Social· 1 min citire
ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor
ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor
ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:01Sfârșit tragic pentru doi minori din Mediaș. Au fost loviți de o locomotivă și nu au mai putut fi salvați
- 19:20Cine ar fi putut să oprească ororile din Lagărul Morții. Bătrânii chinuiți, plasați în casele din patru comune ale județului Bihor
- 18:52Tragedie cutremurătoare în Vaslui: un bebeluș de 7 luni a murit la o zi după externare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News