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ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor

ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor

ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 13 nov. 2025, 16:09

ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să demareze o serie de controale extinse care vor viza mai mult de 500 de mari contribuabili din diverse sectoare economice.

ANAF declanșează o amplă acțiune de control. Peste 500 de mari companii, luate în vizor

Acțiunea este coordonată de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, iar verificările vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală.

Scopul principal al acestor controale este verificarea modului în care firmele respectă legislația fiscală și contabilă, precum și evaluarea corectitudinii sumelor declarate și achitate la bugetul de stat.

Selecția companiilor incluse în programul de inspecție s-a bazat pe analize de risc fiscal detaliate, realizate pe baza datelor și informațiilor disponibile în sistemele interne ale ANAF.

Instituția transmite că intensificarea verificărilor face parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt încurajați să aplice corect prevederile legale.

„Selecţia contribuabililor incluşi în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informaţiilor existente în bazele de date interne şi a aplicaţiilor informatice integrate ale instituţiei", se arată în comunicatul ANAF.

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