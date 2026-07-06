Bacalaureat 2026: la ce oră se afișează notele, unde pot fi consultate și când se depun contestațiile

Emoții mari pentru absolvenții de liceu și părinții lor. Marți, 7 iulie 2026, Ministerul Educației publică primele rezultate ale examenului național de Bacalaureat, înainte de soluționarea contestațiilor. Notele vor fi disponibile online și la avizierele centrelor de examen, iar în aceeași zi începe și etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor.
Unde și la ce oră se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026
Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate marți, 7 iulie, până la ora 12:00, pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen.
În conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, rezultatele vor fi afișate în format anonimizat. Fiecare candidat își va putea verifica notele folosind codul unic alfanumeric primit la prima probă scrisă.
Listele afișate vor cuprinde:
codul candidatului;
unitatea de învățământ;
județul;
promoția;
forma de învățământ;
specializarea;
notele obținute la probele scrise;
media finală;
mențiunile privind promovarea sau nepromovarea examenului.
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea Bacalaureatului
Pentru a promova examenul național de Bacalaureat, un candidat trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de Ministerul Educației:
să aibă echivalate sau recunoscute toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
să susțină toate probele scrise;
să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;
să obțină minimum media 6 la probele scrise.
Când se depun contestațiile
După afișarea rezultatelor începe etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor.
Conform calendarului oficial:
7 iulie 2026, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații;
8 și 9 iulie 2026, procesul continuă potrivit programului stabilit de fiecare centru de examen.
Contestațiile pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare.
În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de elev, cât și de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal.
Când se afișează rezultatele finale
Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate luni, 13 iulie 2026. Acestea vor avea caracter definitiv și vor încheia oficial sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat.
Pentru elevi și părinți, ziua de 7 iulie reprezintă primul moment decisiv al examenului, iar cei care consideră că nota obținută nu reflectă nivelul lucrării au posibilitatea de a solicita recorectarea acesteia, în termenele prevăzute de calendarul oficial.