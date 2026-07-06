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Fost pădurar obligat să plătească peste 1,24 milioane de lei. În cantonul său lipseau mii de arbori
FOTO: Arhivă
Un fost pădurar din Sângeorz-Băi a fost obligat de Tribunalul Bistrița-Năsăud să achite peste 1,24 milioane de lei către Ocolul Silvic Cormaia-Anieș, după ce în cantonul aflat în gestiunea sa au fost descoperiți peste 5.400 de arbori lipsă.
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