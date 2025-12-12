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Kremlinul dă ultimatum Ucrainei! Armistițiu doar dacă Kievul își retrage trupele din Donbas

Kremlinul dă ultimatum Ucrainei! Armistițiu doar dacă Kievul își retrage trupele din Donbas

Kremlinul dă ultimatum Ucrainei! Armistițiu doar dacă Kievul își retrage trupele din Donbas

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 12 dec. 2025, 15:53

Kremlinul dă ultimatum Ucrainei

Kremlinul ridică din nou tonul în privința războiului din Ucraina. Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a declarat că Moscova vede posibil un armistițiu doar dacă armata ucraineană se retrage complet din Donbas, subliniind că Rusia este pregătită să obțină controlul total asupra regiunii „fie prin tratative, fie prin forță”.

„Dacă Ucraina nu acceptă retragerea, atunci teritoriul va ajunge sub controlul deplin al Federației Ruse prin mijloace militare”, a spus Ușakov, citat de presa rusă. Oficialul a lăsat de înțeles că orice negociere depinde exclusiv de acest punct.

În acest moment, Moscova controlează întreaga regiune Lugansk și aproximativ 80% din Donețk. Kievul păstrează însă poziții importante în orașe mari și fortificate, precum Sloviansk și Kramatorsk, zone-cheie pentru apărarea ucraineană.

Ușakov a vorbit și despre un posibil plan de pace, sugerând că în zonele Donbasului încă aflate sub control ucrainean ar putea fi trimisă doar garda națională rusă Rosgvardia, nu armata regulată.

„Este posibil ca în acele teritorii să nu existe trupe ruse sau ucrainene, dar vor fi structuri ale Rosgvardiei, poliția noastră, tot ce e necesar pentru menținerea ordinii”, a declarat acesta, potrivit Kommersant.

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