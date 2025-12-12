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Kremlinul dă ultimatum Ucrainei! Armistițiu doar dacă Kievul își retrage trupele din Donbas
Kremlinul dă ultimatum Ucrainei! Armistițiu doar dacă Kievul își retrage trupele din Donbas
Kremlinul dă ultimatum Ucrainei
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