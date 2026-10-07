Percheziții în Dâmbovița și Prahova într-un dosar de evaziune fiscală de peste 27 de milioane de lei

Publicat 7 oct. 2026, 12:04 Sursă Gazeta Dâmboviței

Șase mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare joi, 6 octombrie, în județele Dâmbovița și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 27.200.000 de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ancheta politia