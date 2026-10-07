Percheziții în Dâmbovița și Prahova într-un dosar de evaziune fiscală de peste 27 de milioane de lei

Șase mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare joi, 6 octombrie, în județele Dâmbovița și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 27.200.000 de lei.
Acțiunile au fost coordonate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.
Dosarul penal vizează infracțiunea de reținere și neplata, respectiv încasare și neplata impozitelor și contribuțiilor, în termen de 60 de zile de la scadență, conform Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Cercetările au indicat că un administrator al unor societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul confecțiilor ar fi reținut și nu ar fi vârsat la bugetul general consolidat al statului suma de peste 27.200.000 de lei, reprezentând impozite și contribuții.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.