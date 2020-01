Un experiment la îndemâna oricui, în condiții de temperatură și altitudine adecvate, face furori pe internet. Meteorologii de la stația de la Vârful Omu, din Bucegi (2507 m), au postat pe o rețea de socializare o filmare de câteva secunde în care arată cum…se fabrică norii.

Desigur este vorba de o glumă, dar imaginile sunt cât se poate de reale. La 2507 m altitudine, cu cer senin( cu temperaturi de multe grade sub zero) și vânt nu foarte puternic, cei de la stația de la Vârful Omu, din Bucegi, nu au făcut decât să scoată afară o cană de apă fiartă, pe care au aruncat-o pur și simplu în atmosferă. Rezultatul a fost cât se poate de spectaculos. Instantaneu se formează un nor alb ce începe să se deplasaze către zonele mai joase. Imaginile vorbesc de la sine, și pe cât de simplu este experimentul pe atât de mult succes are filmarea, realizată în slow motion.

Filmarea este realizată în data de 30 decembrie 2019. La momentul actual (1 ianuarie 2019), la Vârful Omu, condițiile meteo nu mai sunt deloc prielnice, pentru asemnea experimente. Temperatura este de -13 grade celsius, cu cer înnorat și un vânt ce suflă cu 42 km/h (la ora 10.00).