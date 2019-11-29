FOTO-Video| Au primit "cadourile" mai devreme. Echipamente noi la ISU Dâmbovița

Ambulanțe SMURD, tabără mobilă, saci de apă portabili, motopompe transportabile, sunt câteva din noile dotări ale ISU DB
Pompierii de la ISU Dâmbovița au prezentat astăzi "cadourile" primite în semestrul patru din 2019. Nu este vorba propriuzis de cadouri, ci de noile dotări intrate în posesia pompierilor dâmbovițeni, unele dintre acestea vitale pentru desfășurarea în bune condiții a activității, după cum spun aceștia.
Toată tehnica nouă a intrat în posesia ISU Dâmbovița în semestrul patru din 2019. Unele dintre materialele sau mașinile nou achiziționate erau vitale, după cum spun pompierii dâmbovițeni. Spre exemplu, cei 30 de saci portabili cu apă, esențiali pentru stigerea incendiilor de vegetație în zonele greu accesibile.
(video)
[embed]http://youtu.be/q82oFyo33R8[/embed]Statistic cei de la ISU Dâmbovița au de acum în dotare:
- 4 ambulanţe SMURD tip B (4x4) - achiziționate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - regiunea Sud Muntenia, Proiectul „Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale - regiunea Sud”.
- o tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate (în sistem containerizat) și o bucătărie rulantă auto
5 motopompe transportabile - Honda WT30X (debit de 1210 l/min)
5 motosuflante portabile de mare putere (2,8 kW/3,8 CP)
platformă metalică (aluminiu) cu înălţime reglabilă (pentru autospeciala de descarcerare grea)
remorcă auto cu bazin de apă și instalație specială de stingere a incendiilor
cort gonflabil cu instalaţie de climatizare (capacitate:10 persoane, suprafaţă: 40mp, două instalaţii portabile de aer condiţionat)
Echipament de protecție pirotehnic (două veste de protecţie antischije şi două căşti de protecţie balistică cu vizor).
Începând cu 1 Decembrie 2019, de Ziua Naţională a României, una din cele 4 ambulanţe SMURD - tip B (4x4), primite de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, va fi operaţionalizată la Garda de Intervenţie Răcari şi va acţiona, în raionul de intervenţie al subunităţii, pentru acordarea primului ajutor calificat.
În aceste condiţii, timpul de răspuns la urgenţele medicale va fi mult mai scurt, fiind o zonă în care se produc multe evenimente rutiere, care presupun prezenţa cât mai rapidă a unui echipaj medical la faţa locului.