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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu continuă să asculte problemele românilor: ”Voi fi primarul oamenilor. Mă diferențiază omenia” -VIDEO
Anca Alexandrescu continuă să asculte problemele românilor: ”Voi fi primarul oamenilor. Mă diferențiază omenia” -VIDEO
Anca Alexandrescu continuă să stea de vorbă cu românii de rând și să le asculte problemele.
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