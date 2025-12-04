Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu: "Nicușor Dan nu-și va termina mandatul". PLANURILE pentru Capitală

Anca Alexandrescu: "Nicușor Dan nu-și va termina mandatul". PLANURILE pentru Capitală

Anca Alexandrescu: "Nicușor Dan nu-și va termina mandatul". PLANURILE pentru Capitală

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 4 dec. 2025, 11:20

Anca Alexandrescu a anuțat primul lucru pe care îl va face la primărie din funcția de primar

Anca Alexandrescu a anuțat primul lucru pe care îl va face la primărie din funcția de primar. Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei a transmis că va face un audit. De asemenea, Anca Alexandrescu a adăugat că Nicușor Dan nu-și va termina mandatul de președinte. 

Moderator: Spune-mi, care e primul lucru pe care îl vei face după ce vei ajunge primar general a Capitalei?

Anca Alexandrescu: Audit. Bineînțeles, vei scoate la suprafață toată corupția.

Moderator: Și eu ziceam că beau o șampanie.

Anca Alexandrescu: Nu. Eu nu beau.

Moderator: Nu trebuie să bei, vorba bine, îți pui un par de șampanie. Adică tu faci audit.

Anca Alexandrescu: Dar să știi că nu-i de sărbătorit. Pentru că e foarte mult de muncă. Și va fi foarte greu.

Moderator: Și, mai departe ce se va întâmpla?

Anca Alexandrescu: Păi, teoretic ar trebui să fie alegere anticipate, dar mi-e greu să cred că președintele va dizolva Parlamentul.

Eu, dacă mă întrebi, acum ies din haina de candidat, eu nu cred că Nicușor Dan va termina mandatul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubanca alexandrescu

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe