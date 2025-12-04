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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu: "Nicușor Dan nu-și va termina mandatul". PLANURILE pentru Capitală
Anca Alexandrescu: "Nicușor Dan nu-și va termina mandatul". PLANURILE pentru Capitală
Anca Alexandrescu a anuțat primul lucru pe care îl va face la primărie din funcția de primar
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