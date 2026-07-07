CM 2026: Belgia spulberă visul SUA cu o victorie categorică, scor 4-1

SUA au avut dificultăți încă de la început în fața intensității Belgiei.
Visul Statelor Unite la Cupa Mondială s-a încheiat brusc luni, în optimile de finală, în fața Belgiei.
Charles De Ketelaere a marcat de două ori în victoria cu 4-1, într-un meci umbrit de decizia controversată a FIFA de a suspenda sancțiunea atacantului american Folarin Balogun.
De Ketelaere a deschis scorul pentru Belgia în minutul 9, cu o reluare simplă din apropiere, profitând din plin de începutul ezitant al SUA și reducând rapid entuziasmul publicului favorabil gazdelor.
Malik Tillman a egalat în minutul 31, cu o lovitură liberă deviată care l-a păcălit pe Thibaut Courtois, dar De Ketelaere a readus Belgia în avantaj puțin peste un minut mai târziu, cu o lovitură de cap la bara a doua.
SUA au jucat cu mai multă autoritate după pauză, până când o eroare gravă a portarului Matt Freese i-a permis rezervei Hans Vanaken să marcheze în minutul 57, schimbând definitiv cursul meciului pe un Seattle Stadium amuțit.
Romelu Lukaku a adăugat apoi al patrulea gol în prelungiri, trimițându-i pe fanii americani spre ieșiri și calificând Belgia în sferturile de finală pentru a treia oară la ultimele patru ediții ale Cupei Mondiale.
Belgienii vor juca vineri, la Los Angeles, împotriva spaniolilor, campionii Europei.
Balogun, fără impact pentru SUA
Pregătirea meciului a fost dominată de intervenția fără precedent a președintelui american Donald Trump, înainte ca suspendarea de un meci a lui Folarin Balogun, primită după cartonașul roșu din partida cu Bosnia și Herțegovina, să fie suspendată. Totuși, atacantul de 25 de ani abia a reușit să intre în joc.
SUA au avut dificultăți încă de la început în fața intensității Belgiei și, care ar fi trebuit să deschidă scorul după o cursă excelentă a lui Dodi Lukebakio - foarte bun în locul lui Jeremy Doku - care i-a creat o mare ocazie lui Youri Tielemans, însă acesta a ratat complet execuția.
Co-organizatorii turneului nu au învățat însă lecția, iar un minut mai târziu Charles De Ketelaere a trimis mingea în poartă din centrarea lui Nicolas Raskin, după ce SUA nu au reușit să respingă din propriul careu.
Americanii au părut șocați și au profitat de pauza de hidratare, egalând la scurt timp după reluare, după ce Balogun a obținut o lovitură liberă într-o poziție periculoasă.
Execuția lui Tillman a fost deviată nefericit de fruntea lui Vanaken, intrat devreme pe teren în locul accidentatului Amadou Onana, iar Courtois nu a mai avut nicio șansă.
Dar SUA au primit rapid un nou gol ușor. Leandro Trossard a trimis o centrare simplă, iar Charles De Ketelaere l-a depășit fizic pe Tim Ream și a înscris cu capul.
După pauză, SUA au arătat mai multă siguranță, însă orice speranță de revenire s-a risipit când Freese a întârziat prea mult cu mingea la picior, ieșit din poartă, și i-a oferit lui Vanaken șansa de a trimite spre poarta goală.
Meciul era deja decis când Lukaku a marcat al șaptelea său gol la Cupa Mondială și al 93-lea pentru Belgia, cu o finalizare calmă.