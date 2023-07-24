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David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia

David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia

David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 24 iul. 2023, 09:28

David Popovici va evolua şi în proba de 100 m liber, ale cărei serii sunt programate pe 26 iulie

David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de nataţie de la Fukuoka (Japonia), după ce a reuşit al treilea timp al seriilor desfăşurate luni dimineaţă: 1 min 45 sec 86/100.

Cel mai rapid înotător din serii a fost americanul Luke Hobson, cu timpul de 1 min 45 sec 69/100, urmat de britanicul Matthew Richards, cel care a câştigat seria lui David Popovici, cronometrat în 1 min 45 sec 82/100.

David Popovici (18 ani), deţinătorul titlului mondial în această probă, va evolua în semifinale luni, de la ora 15:17 (ora României), finala fiind programată marţi, la ora 14:02.

Duminică, la Fukuoka, Federaţia internaţională de nataţie (World Aquatics) i-a acordat lui David Popovici premiul rezervat Sportivului anului 2022, ca răsplată pentru rezultatele extraordinare obţinute de român pe parcursul anului trecut.

În 2022, David Popovici a cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de la Budapesta, dar şi la Campionatele Europene de la Roma, în probele de 100 m şi 200 m liber.

De asemenea, el a stabilit un nou record mondial în proba de 100 m liber, cu timpul de 46 sec 86/100, în cadrul Europenelor din capitala Italiei.

La Fukuoka, David Popovici va evolua şi în proba de 100 m liber, ale cărei serii sunt programate pe 26 iulie.

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