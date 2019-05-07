A șasea zi de grevă generală, la Electroaparataj SA Târgoviște

Sindicaliștii de la Electroaparataj SA Târgoviște au intrat în cea de-a șasea zi de grevă generală. Reprezentanții Sindicatului Valahia , ce îi reprezintă pe cei aproximativ 100 de angajați ai societății, anunță în fiecare zi, în spațiul virtual al internetului,continuarea grevei ce are la baza revendicări de natură salarială.

Greva generală de la Electroaparataj SA Târgoviște a fost declanșată în data de 30 aprilie. Conflictul salariaților cu societatea a izbucnit însă la jumătatea lunii aprilie (amănunte aici, www.realitateadedambovita.net ).

La momentul actual, salariații societății au revendicări de natură salarială, dar se pare că dialogul cu conducerea unității nu există.

Istoric Grevă

La momentul declanșării grevei, Sindicatul Valahia Târgoviște (afiliat Cartel Alfa ), unde sunt afiliați și salariații Electroaparataj S.A. Târgoviște , au remis un comunicat de presă în care sunt precizate revendicările și motivele ce au generat declanșarea grevei generale în cadrul societății.

„Modalitatea aleasă de conducerea societății de a înlocui dialogul cu verificarea camerelor de luat vederi și pedepsirea exemplară a grevistilor pentru presupuse abateri disciplinare în timpul programului de lucru este regretabilă și făcută cu rea-credință. Sindicatul Valahia va contesta în instalta toate sancțiunile dispuse de conducerea societății, care au că scop nedeclarat determinarea salariaților să renunțe la greva”, mai spun sindicaliștii.

Principalele revendicări ale salariaților sunt:

– creșterea salariului minim pentru muncitorul calificat cu 20% peste salariul minim la nivel național

– introducerea unei grile de salarizare cu 6 trepte și implementarea unui Regulament de promovare

– acordarea alimentației de protecție sub formă de carne de pui, pentru lucrătorii din hala de producție

– acordarea unui spor de 15% pentru lucrătorii care lucrează în condiții grele de muncă

– acordarea sporului de vechime în muncă între 5 – 25%

– folosirea fondului social pentru decontarea abonamentelor pentru mijloacele de transport în / subvenționarea biletelor de odihnă și tratament cu 1400 lei/salariat/an

– plăti compensatorii în caz de disponibilizare

-prima Paște/Crăciun 650 lei

– prima de vacanță – 1200 lei

– tichete de masă de 15 lei/zi.

Sursa foto articol - facebook- Sindicatul Valahia Târgoviște