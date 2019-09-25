Ajutoare "electronice", de la ANAF

ANAF Dâmbovița anunță că a pus la dispoziția contribuabililor mai multe servicii electronice, ce îmbunătățesc calitatea și operativitatea seviciilor oferite de Fisc. Spațiul Privat Virtual și calculatoare în sistem self service, la sediul ANAF Dâmbovița, sunt doar două dintre acestea.
Au fost implementate servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale contribuabililor.
SPV înregistreazã la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița peste 18250 de utilizatori, care s-au înrolat în aplicație de la lansarea acesteia, în anul 2014.
Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.
Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site www.anaf.ro, la următorul link:SPV - INSTRUCTIUNI
"Totodată, în sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița și serviciile fiscale teritoriale, sunt la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. Lista sediilor ANAF, în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăsește pe site-ul instituției, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF."
Se arată într-un comunicat de presă al ANAF Dâmbovița.