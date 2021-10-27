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Economie· 1 min citire
Astăzi, ORA 21:00, EXCLUSIV la "Legile Puterii" - ministrul Virgil Popescu, toate detaliile despre compensare și plafonare
Astăzi, ORA 21:00, EXCLUSIV la "Legile Puterii" - ministrul Virgil Popescu, toate detaliile despre compensare și plafonare
Virgil Popescu, ministrul Energiei, ne explică soluțiile guvernului pentru ca oamenii să nu sufere de frig
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