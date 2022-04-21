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Economie· 2 min citire
EXCLUSIV Marius Budăi, veste bună pentru pensionari - Recalcularea tuturor pensiilor, până la finalul anului 2022
EXCLUSIV Marius Budăi, veste bună pentru pensionari - Recalcularea tuturor pensiilor, până la finalul anului 2022
Până acum, 2,3 milioane de dosare au fost introduse în sistemul informatic, a anunțat ministrul Marius Budăi, în exclusivitate, la Realitatea PLUS
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