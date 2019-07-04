Guvernul relansează schemele de ajutor de stat, pentru mediul de afaceri

Ca și în 2018 Guvernul anunță o nouă relansare a schemelor de ajutor de stat pentru mediul de afaceri. Două proiecte de acte normative vor simplifica procedurile, spune Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. Noile reguli sunt lansate în dezbatere publică, prin intermediul Administrațiilor Județene ale Finanțelor Publice.

Foto - Eugen Teodorovici.Relansare -Schema de ajutor de stat, 2018

Sursa foto - ro100.ro

"Vreau să adaptăm prevederile schemelor de ajutor de stat atât la realitățile economice cât și la nevoile și provocările cărora trebuie să facă față mediul de afaceri din România. Pentru asta, lansăm în dezbatere publică un amplu proces de consultare cu toți actorii din piață care ar putea să beneficieze de cele două scheme de ajutor de stat administrate de MFP" , a precizat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Schemele de ajutor de stat au fost "relansate" , în fiecare an, din 2016 până în prezent, fără însă prea mare succes.

Noile modificări sunt:

Principalele modificări ale schemei de ajutor instituite prin H.G. nr.807/2014:

introducerea posibilității acordării ajutorului de stat pentru același proiect de investiții, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale şi necorporale cât şi pentru cheltuieli de natură salarială, fără a se depăși valoarea eligibilă cea mai mare a oricăreia dintre cele 2 categorii;

introducerea anumitor condiții în vederea stabilirii eligibilității cheltuielilor de natura costurilor salariale;

stabilirea mecanismului de recuperare proporțională a ajutorului de stat plătit pentru costuri salariale;

modificarea intensităților maxim admise în funcție de nivelul de dezvoltare al județelor, astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de investiții în județele slab dezvoltate;

eliminarea unor formulare în vederea debirocratizării.

Principalele modificări ale schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014:

înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea selecției pe bază de punctaj;

introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;

modificarea pragului minim de creare a locurilor de muncă precum şi a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de muncă ȋnalt calificate şi calificate;

introducerea criteriului privind angajarea forței de muncă ȋnalt calificată şi calificată remunerată cu un salariu minim brut lunar ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (cca. 3.200 lei net).

eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, nu se mai solicită Cerificat de atestare fiscală la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Această obligație rămâne valabilă la momentul plății ajutorului de stat, acestea fiind solicitate de reprezentanții DGAS.

modificarea intensităților maxim admise în funcție de nivelul de dezvoltare al județelor, astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de investiții în județele slab dezvoltate;

introducerea posibilității utilizării bugetului neconsumat în anii anteriori; flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat"

Extras comunicat de presă AJFP Dâmbovița